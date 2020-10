ASSE – Mercato : Retsos affiche ses ambitions et s'imagine en Vert pour longtemps 

Arrivé en toute fin de Mercato en prêt en provenance du Bayer Leverkusen, Panagiotis Retsos (22 ans) n'a pas prévu de ne faire qu'un passage express à l'AS Saint-Etienne. Dans les colonnes du Progrès, le jeune défenseur grec, formé à l'Olympiakos, a assuré vouloir poser ses bagages pour longtemps dans le Forez.

« C’est une équipe historique qui joue dans un très bon championnat. C’est un club qui fait confiance aux jeunes joueurs et c’est une chance pour moi de savoir que je peux progresser dans ces conditions-là. Je me sens à 100 %. J’ai choisi cette équipe parce que je crois que je peux jouer ici. Je ne suis pas là juste pour six mois. Je veux rester, m’installer, m’améliorer et aider l’équipe », a expliqué le défenseur hellène, qui se présente lui-même comme un profil rapide et technique : « Je ne suis pas forcément impressionnant physiquement mais je ne lâche rien sur un terrain ».

Panagiotis Retsos a été prêté avec une option d'achat de 4,5 M€. Celle-ci serait d'ailleurs conditionnée à son nombre de matches (20 apparitions avec l'ASSE). Sauf surprise, Retsos devrait faire ses débuts aux côtés d'Harold Moukoudi lors de la réception de Nice ce week-end. C'est en tout cas l'ambition qu'il a partagée en conférence de presse : « Mon ambition est de jouer le maximum de matches, je peux jouer demain mais c'est le coach qui décide. J'ai vécu deux dernières saisons compliquées mais je pense ne pas manquer de rythme après avoir bien travaillé individuellement. »