ASSE – Mercato : Pascal Dupraz va devoir faire des miracles chez les Verts

Besoins : un défenseur, un gardien et un attaquant

Si Pascal Dupraz vient tout juste d'arriver et découvre encore son effectif, Jean-François Soucasse (président délégué) et Jean-Luc Buisine (responsable du recrutement) avaient planché sur un recrutement pour combler les effets des départs à la CAN (Moukoudi, Sow, Neyou, Khazri, Bouanga). Le poste de défenseur central a été comblé par l'arrivée de Joris Gnagnon (ex-FC Séville, libre) mais Dupraz en attendrait encore un. Il manque encore un attaquant en capacité de prendre la profondeur (en plus de Bakary Sako que les Verts envisagent de signer). Les Verts vont aussi regarder à la venue d'un gardien expérimenté pour faire face à la blessure d'Etienne Green.

Moyens : ce sera à l'euro près !

Faute d'un nouvel actionnaire dans les temps pour le Mercato d'hiver, Pascal Dupraz devra composer avec la maigre enveloppe octroyée par les actionnaires. Bien que l'ASSE ne dispose d'aucune contrainte de la DNCG sur le mois de janvier, il faudra mettre le grapin sur un joueur libre ou en prêt non payant. Même au niveau de la masse salariale, les moyens sont très cadrés. Selon L'Equipe, l'enveloppe est d'à peine 200 000€ de masse salariale.

Le dossier-clé : la vente du club

L'ASSE ne pourra probablement pas compter sur une grosse vente d'un joueur en janvier. Le club n'a pas beaucoup de valeurs « bankables » et le départ de nombreux joueurs à la CAN complique encore un peu plus l'équation. Comme les actionnaires n'ont pas de moyens, il faut désormais compter sur l'accélération de la vente du club. Si le processus de cession peut se boucler en un mois à peine, un éventuel nouvel arrivant peut disposer de quelques jours pour effectuer un marché plus clinquant dans le money-time. C'est bien l'unique (et mince) espoir dont dispose le peuple vert pour rêver un peu cette saison...

Les pistes du Mercato : Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kalifa Coulibaly (FC Nantes), Samba Diallo (Dynamo Kiev), Folarin Balogun (Arsenal), Jackson Muleka (Standard Liège), Kévin Soni (Astreas Tripoli), Eliaquim Mangala (libre), Vitorino Hilton (libre), Steve Mandanda (OM), Ionat Radu (Inter Milan).