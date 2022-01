ASSE – Mercato : Pascal Dupraz vise entre 4 et 5 joueurs en janvier !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Arrivé à l'ASSE sur la fin d'année civile, Pascal Dupraz s'est mis en ordre de marche pour tenter de sauver le club de la relégation. Concernant le Mercato, le Haut-Savoyard a les idées claires et a réaffirmé ses ambitions dans un entretien à Eurosport.

Lancé par le journaliste sur la nécessité de recruter offensivement, Pascal Dupraz a laissé entendre que les besoins étaient beaucoup plus vastes que ça : « Je ne supporte pas quand mes collaborateurs me disent : 'Tu as vu ce garçon ne marque jamais'. Je le reprends systématiquement et je deviens ferme : 'Mets les outils en place pour qu'il marque.' On doit mettre des choses en place pour que ces garçons retrouvent la confiance. Et ensuite, recruter. On a défini des ordres de priorité. Mon espoir, c'est quatre à cinq joueurs. Ça dépendra des finances. Il faut renforcer l'équipe devant, derrière. Amener de la compétitivité et de la concurrence. Mais chacun des joueurs doit être meilleur que ce qu'il a été ».

Lancé sur la piste Zinedine Ferhat (Nîmes Olympique, 28 ans), Pascal Dupraz a reconnu que l'international algérien « fait partie des short-lists », sans en dire davantage.