ASSE - Mercato : Perrin a passé une soirée plus tranquille que prévu

ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Si l’ASSE est parvenue à céder Niels Nkounkou à l’Eintracht Francfort sur le dernier jour du Mercato, la soirée a en revanche été beaucoup plus calme pour Loïc Perrin. Les Verts n’ont finalement bougé ni dans le sens des arrivées ni dans celui des départs.

Monconduit, Moueffek et Nadé sont restés

Malgré les intérêts d’Amiens et d’Angers, Thomas Monconduit est finalement resté, tout comme Aïmen Moueffek, en fin de contrat dans un an et que le club envisageait de vendre à défaut d’arriver à un accord pour une prolongation. Pour Mickaël Nadé, ce fut aussi le calme plat pour la France.

Cela ne veut pas dire que ces trois joueurs ou encore Maxence Rivera ne bougeront pas durant cette salve estivale mais il faudra regarder dans les Mercatos annexes, en Belgique, en Suisse, en Turquie ou encore en Grèce…

