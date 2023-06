ASSE - Mercato : Perrin a plusieurs dossiers chauds sur le feu

Zapping But! Football Club ASSE : les tops et les flops de la saison 2022/2023

L’ASSE se prépare à entamer sa seconde saison en Ligue 2, une revue d’effectifs s’impose dans le Forez avant celle-ci. Krasso étant parti libre alors qu’il était l’homme en forme stéphanois cette saison, les Verts voudront éviter qu’une telle chose se reproduise l'été prochain.

Prolongation, vente ou aucune action ?

Les dirigeants stéphanois, et notamment Loïc Perrin, doivent statuer sur plusieurs cas. Douze joueurs arriveront en fin de contrat en 2024 et 13 en 2025, l’ASSE devra anticiper cette fois-ci, pour éviter une nouvelle déconvenue. Si certains joueurs ne seront sans doute plus là (Dreyer, Giraudon, Neyou et Pintor), pour d’autres la question se pose toujours (Bakayoko et Rivera). L’ASSE devra décider des ventes et des prolongations éventuelles prochainement.