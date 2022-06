ASSE - Mercato : Perrin a son plan pour la Ligue 2

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Avec 21 joueurs sous contrat professionnel en fin de contrat, comme Pascal Dupraz, un grand remue ménage se prépare cette intersaison à l'ASSE. Au mirco de BeIN, à Auxerre, jeudi dernier, Loïc Perrin ne s'en est pas caché. « Il risque d'y avoir des changements au club, a reconnu le coordinateur sportif des Verts. Il y a cette histoire de vente qui traîne déjà depuis un moment. Cela va bien finir par arriver mais on ne sait pas quand. Et il y a beaucoup de joueurs en fin de contrat, les joueurs qui sont prêtés aussin ceux qui nous ont rejoints ce Mercato et qui vont sûrement rejoindre leur club. Il n'y a rien de décidé. » Ce qui ne saura tarder, maintenant que la saison 2021-22 est (enfin) terminée.

Perrin veut des cadres

Parmi les éléments en fin de contrat figurent notamment 13 joueurs du groupe pro : Paul Bernardoni, Eliaquim Mangala, Timothée Kolodziejczak, Miguel Trauco, Falaye Sacko, Assane Diousse, Ryad Boudebouz, Wahbi Khazri, Romain Hamouma, Enzo Crivelli, Sada Thioub, Bakary Sako et Arnaud Nordin, auxquels il faut ajouter Joris Gnagnon et les jeunes Lamine Ghezali, Abdoulaye Sidibé, Bilal Benkhedim, Louka Aymar, Lucas Llort, Stevens Leleux et Victor Petit. Parmi ces joueurs, l'ASSE n'envisageait de garder que Falaye Sacko, prêté par Guimaraes, mais l'opération s'annonce compliquée avec la descente en L2. L'effectif va donc être remodelé dans ses grandes largeurs, surtout que d'autres départs sont à prévoir parmi les joueurs convoités ou les plus bankables, à commencer par Denis Bouanga, qui souhaite changer d'air. Du côté des arrivées, les Verts cherchent une doublure expérimentée pour Etienne Green qui devrait retrouver sa place de titulaire. Et il faut s'attendre à voir débarquer deux joueurs par ligne, minimum. En défense, le capitaine nîmois Anthony Briançon (27 ans), en fin de contrat, est une option. A la recherche de cadres, l'ASSE pourrait aussi se tourner vers Angers où les vétérans Ismaël Traoré (35 ans), Romain Thomas (33 ans) et Thomas Mangani (35 ans) sont libres, eux aussi, tout comme le Nîmois Zinédine Ferhat (29 ans).

Batlles en pole

Les autres pistes évoquées mènent au jeune milieu sochalien Rassoul Ndiaye (20 ans), au milieu offensif nîmois Yassine Benrahou (23 ans), auteur de 12 buts et 8 passes décisives cette saison, à l'ailier droit auxerrois Gauthier Hein (25 ans), qui compile 9 buts et 7 passes décisives avec l'AJA, ou encore à Lebo Mothiba (26 ans), l'international sud africain (14 sélections, 4 buts), auteur de 2 buts cette saison avec Troyes et qui est sous contrat au Racing jusqu'en 2024. En fin de contrat, Ibrahim Sissoko (26 ans), l'attaquant de Niortn auteur de 10 buts cette saison avec les Chamois, est également apprécié. Mais le dossier prioritaire est celui du coach. Pascal Dupraz, qui n'était venu que pour une mission de six mois, ne sera pas conservé. Et pour lui succéder, Perrin aimerait faire revenir Laurent Batlles. A 46 ans, l'ancien milieu de terrain est libre depuis son départ de Troyes cet hiver, après avoir été sacré champion de L2 la saison passée. Il connait bien l'ASSE pour y avoir terminer sa carrière et pour avoir commencé à coacher chez les Verts, avec la réserve, et vit toujours à Veauche, avec sa femme et ses filles. Tenu en estime par Perrin, son ancien coéquipier, Batlles avait échangé avec son ancien coéquipier d'une possible collaboration il y a quelques semaines. Des contacts qui pourraient s'intensifier très rapidement... à moins qu'un changement de direction de vienne changer la donne.

Pour résumer Loïc Perrin a annoncé de nombreux changements cette intersaison à l'ASSE. Ils devraient concerner tous les étages... Pour le poste d'entraîneur, sa préférence va à Laurent Batlles, son ancien, coéquipier. Et il souhaite aussi enrôler des joueurs expérimentés.

Laurent HESS

Rédacteur