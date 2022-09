ASSE - Mercato : Perrin a sondé un ancien Vert pour Wadji

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

Après plusieurs semaines de recherches, l'AS Saint-Etienne a trouvé son fameux attaquant en fin de mercato estival en la personne d'Ibrahima Wadji, qui est arrivé en provenance de Qarabag. Lors de la présentation de l'attaquant sénégalais face à la presse, le coordinateur sportif stéphanois, Loïc Perrin, a révélé qu'il avait appelé Assane Diousse, qui a quitté cet été les Verts pour rejoindre le OFI Crète, pour avoir son avis sur son compatriote.

"J'ai appelé Diousse"

"On cherchait un joueur qui puisse nous amener de la profondeur. Cela faisait un moment qu’on était sur Ibrahima Wadji, trois semaines au moins. Ce qui n’a pas facilité la tâche c'est qu'il jouait les qualifications pour la Ligue des Champions et qu'il marquait. Je lui avait pourtant dit de ne pas le faire. Mais on a senti qu’il voulait venir malgré les sollicitations, c'est un choix fort. J’aime bien demander des avis. J’ai appelé Assane Diousse. En général pour tous les Sénégalais passés ici, cela se passe toujours bien. Beaucoup de Sénégalais sont passés par l'ASSE, l'acclimatation est facile. On aime bien avoir des avis de certains autres compatriotes."

Nouvel attaquant des Verts, 𝗜𝗯𝗿𝗮𝗵𝗶𝗺𝗮 𝗪𝗮𝗱𝗷𝗶 a confié sa joie de rejoindre un club qui représente quelque chose à ses yeux 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) September 3, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur