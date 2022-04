ASSE - Mercato : Perrin aurait devancé le Stade Rennais pour un buteur camerounais

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L'AS Saint-Etienne rencontre de très grosses difficultés en attaque, et ça ne date pas d'hier. Mais demain pourrait être encore pire puisque Wahbi Khazri et Arnaud Nordin seront en fin de contrat en juin, que Denis Bouanga pourrait être vendu pour renflouer les caisses, que Jean-Philippe Krasso sera de retour de prêt d'Ajaccio mais n'a toujours pas apporté la preuve qu'il pouvait percer au haut niveau et qu'Enzo Crivelli retournera en Turquie après trente petites minutes en six mois sous le maillot vert.

Raison pour laquelle Loïc Perrin cherche déjà à renforcer le secteur offensif. Selon un média africain, il aurait mis la main sur une pépite. Le site footballsurgery.com annonce en effet que l'ASSE s'est mise d'accord avec Franck Mbella Etouga (20 ans), buteur de l'Asante Kotoko au Ghana.

Le contrat porterait sur trois années et l'indemnité serait de 1,2 M€. Al Ahly, Galatasaray, le Stade Rennais et le FC Metz étaient sur le coup. L'Asante récupèrerait 12% d'une future plus-value. Au Ghana, Etouga a scoré à 15 reprises en 19 matches depuis 2021.

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

LAVER L'AFFRONT ! 🧼

Les Verts doivent faire oublier l'humiliation subie à Lorient samedi contre Brest !

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVn5d3M pic.twitter.com/wLEfmZyQwo — But! Saint-Étienne (@ButASSE) April 12, 2022

Pour résumer Un média africain annonce que l'AS Saint-Etienne serait parvenue à un accord pour le transfert de l'attaquant camerounais Franck Mbella Etouga (20 ans), qui évolue à l'Asante Kotoko (Ghana). Le Stade Rennais était également intéressé.

Raphaël Nouet

Rédacteur