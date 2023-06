ASSE - Mercato : Perrin s'embrouille, la DNCG menace... gros coup de balai en vue !

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

L’ASSE n’échappera pas au verdict de la DNCG. Selon L’Équipe, conformément à l’engagement pris devant le gendarme financier du football français, les Verts doivent vendre pour 4 à 5 M€ de joueurs d’ici au 30 juin 2024. Plusieurs départs sont ainsi attendus sous peu. Auteur d’un prêt réussi (6 buts et 7 passes en 20 matches), Niels Nkounkou a été prolongé récemment et ne quittera donc pas le Forez à n’importe quel prix.

Monconduit brouillé avec Perrin ?

Surtout que Benjamin Bouchouari (21 ans), dont le comportement laisserait à désirer, se retrouve placé sur la liste des transferts, où figurent de facto les quatre indésirables de retour de prêt (Abdoulaye Bakayoko, Yvann Maçon, Yvan Neyou et Maxence Rivera). Plus Jimmy Giraudon (31 ans), Saïdou Sow (20 ans) et Mickaël Nadé (24 ans). Cela pourrait être également le cas de Thomas Monconduit (32 ans), « brouillé avec Loïc Perrin. » Le nombre de sorties conditionnera celui des entrées. Pour rappel, le quota des recrues devrait osciller entre quatre et huit.