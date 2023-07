ASSE - Mercato : Perrin confirme pour Alexandre Mendy et demande du temps

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Silence, il ne se passe rien. Du moins des départs, mais pas la moindre arrivée officialisée par l'ASSE depuis le début du Mercato estival. Logique, dans ces conditions, que le coordinateur sportif, Loïc Perrin, qui dirige la cellule recrutement, soit interrogé sur le sujet. Et de toute évidence cela ne semble pas l'inquiéter.

Propos accordés à France Bleu Saint-Etienne. "Jean-Philippe Krasso avait un profil particulier dans le sens ou c'est un attaquant qui sait jouer entre les lignes, avec une valeur technique importante. La, on cherche surtout un attaquant capable de marquer des buts. Des discussions ont commencé avec certains joueurs." Dont Alexandre Mendy ? "Oui, il fait partie d'une liste."

"La période de mercato, c'est toujours compliqué."

Loïc Perrin a par ailleurs confirmé que la direction voulait avant tout s'appuyer sur le groupe de la saison dernière. Propos accordés au site evect. "L’idée était de garder l’ossature de l’équipe, la période de mercato c’est toujours compliqué. On va peut-être avoir des joueurs qui vont être sollicités, on va recruter aussi des joueurs. Il ne faut pas oublier que le mercato se finit le 31 août. Il y a peu de mouvements aussi ailleurs, nous il y a des discussions qui ont été entamées. C’est vrai que l’idéal c’est que des joueurs arrivent le plus tôt possible(...)Dans le groupe, l’idée c’est d’avoir 15 ou 16 joueurs un peu confirmés et après, comme vous avez pu le voir à l’entrainement ce matin, il y a pas mal de jeunes joueurs. L’idée c’est aussi de les intégrer petit à petit à l’entrainement parce que j’espère qu’on en verra certains sur les terrains de Ligue 2 en fonction de leurs performances et de leur préparation."

Podcast Men's Up Life