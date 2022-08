ASSE : Perrin a un nouvel objectif ambitieux pour la fin du Mercato des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Loïc Perrin était en compagnie de Matthieu Dreyer et Laurent Batlles ce midi en conférence de presse. L'occasion pour lui d'évoquer le Mercato de l'ASSE. Interrogé sur les contacts entre Mahdi Camara et Brest, Perrin a eu cette réponse : « C'est en cours de discussions, elles sont avancées. Cela peut se faire rapidement, ce serait un prêt avec option d'achat. »

Quant à l'épineux dossier de l'avant-centre, le Ghanéen Aziz Yakubu ne devrait pas venir. « C'est un peu au point mort », a en effet expliqué Perrin. Avant d'ajouter : « On a d'autres dossiers, notamment à ce poste, on espère aboutir rapidement. Comme on n'a que Jean-Philippe Krasso devant, c'est notre dossier prioritaire depuis le début. »

4 recrues attendues

L'ancien défenseur a ensuite glissé : « On cherche aussi à d'autres postes. Encore 4 joueurs, ce serait bien. On est en discussions avec plus de joueurs que ça mais quatre, oui, ce serait bien. C'est un bon objectif. »