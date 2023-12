ASSE - Mercato : Perrin et Dall'Oglio ont évoqué le recrutement, la priorité est connue

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Ce mardi, Olivier Dall'Oglio a été présenté à la presse comme nouvel entraîneur de l'ASSE. Il était accompagné de son directeur sportif, Loïc Perrin. Evidemment, les deux hommes ont été interrogés sur le mercato hivernal, qui ouvrira ses portes le 1er janvier. Perrin a confirmé qu'il y aurait du changement : "On a déjà commencé à parler du mercato, on verra ça plus en profondeur dans les prochains jours. On a déjà ciblé certaines choses. Pour en avoir parlé avec Olivier, je crois que nous sommes sur la même longueur d'ondes".

"Avec l'indisponibilité d'Ibrahima Wadji, il y a certainement un manque qu'il faudra combler"

Le nouveau coach des Verts a confirmé les propos de Perrin et laissé entendre que l'arrivée d'un attaquant capable de prendre la profondeur serait une priorité, Ibrahima Wadji ayant rechuté : "C'est la première fois de ma carrière que je prends un effectif en cours de saison mais dans le foot, il faut savoir s'adapter. Un mercato arrive, une CAN aussi. C'est un sujet. On l'a évoqué. Il y a certainement des joueurs qui vont arriver. On prendra le temps de bien choisir. Avec l'indisponibilité d'Ibrahima Wadji, il y a certainement un manque qu'il faudra combler".

🎙️ Olivier Dall'Oglio : "Je veux plus de la part des joueurs, je leur ai déjà demandé. Un joueur pense être au "taquet", mais il a toujours une marge. Saint-Étienne est attendu à chaque match, il faut encaisser tout ça et en faire une force. Ça demande de l’exigence." pic.twitter.com/GoTn2bu11q — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 12, 2023

