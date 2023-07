ASSE - Mercato : Perrin fait une révélation sur la dernière offre faite à Krasso

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Après trois saisons à Saint-Etienne, Jean-Philippe Krasso a pris la route de Belgrade. L'attaquant de 25 ans a longtemps hésité à prolonger chez les Verts, mais il s'est sans doute rappelé que ses deux premières saisons dans le Forez s'étaient conclues par autant de prêts, tant Puel puis Dupraz ne comptaient pas sur lui. Ou bien que les premières propositions de prolongation n'étaient vraiment pas à la hauteur de ses espérances, alors qu'un Gaëtan Charbonnier était recruté l'hiver dernier pour des montants plus conséquents.

"On a fait tout ce qui était en notre pouvoir pour le prolonger"

Mais au micro d'En Vert et Contre Tous, le directeur sportif de l'ASSE, Loïc Perrin, jure avoir fait tout son possible pour convaincre l'attaquant de prolonger l'aventure à Sainté : "On a fait tout ce qui était en notre pouvoir pour le prolonger, a déclaré l'ancien capitaine emblématique des Verts. Malheureusement…enfin malheureusement pour nous pas pour lui, il a choisi un autre projet. Je pense qu’on lui a fait une bonne proposition avec un beau projet sportif aussi mais il a décidé d’aller ailleurs".

Loïc Perrin aurait aimé voir Krasso encore un peu plus longtemps sous le maillot vert 👇 #ASSE https://t.co/UDNZ32ju0c — Envertetcontretous (@Site_Evect) July 4, 2023

