ASSE Mercato : Perrin s'est opposé au retour d'un ancien Vert

Dans l'œil du cyclone pour ses choix pas payants depuis qu'il a été nommé coordinateur sportif de l'ASSE en décembre 2021, Loïc Perrin s'est opposé au retour d'un ancien Vert. C'est ce qu'a révélé Loris Néry dans le podcast Dessous de Verts. L'ancien latéral droit, né et formé à Saint-Etienne, a proposé ses services lors des deux dernières intersaisons mais son ex-partenaire l'a recalé, alors même qu'il était prêt à de gros sacrifices financiers pour aider.

"C’est dommage, j’aurais aimé clôturer ma carrière à l’ASSE"

"Je leur ai proposé deux fois mes services : quand ils sont descendus en Ligue 2, juste avant que je prolonge avec Grenoble et en sachant qu’avec Grenoble ça allait se terminer (l'été dernier). Ayant joué avec Loïc (Perrin) et Laurent (Batlles), je les ai contactés en leur disant que pour moi, c’était le rêve, que la boucle aurait été bouclée et que je pouvais dépanner. Je ne demandais aucune garantie, ni au niveau salaire, ni au niveau temps de jeu. Je demandais juste à faire partie de l’aventure de l’ASSE."

"Je pense que j’aurais pu apporter, pas forcément sportivement mais au moins dans mon expérience. Ils venaient de descendre en Ligue 2, un championnat que pas mal de joueurs ne connaissaient pas. Maintenant, ça ne s’est pas fait, c’est comme ça. C’est que ça ne devait pas se faire. C’est dommage, j’aurais aimé clôturer ma carrière à l’ASSE, ça aurait été un joli petit clin d’œil. J’ai eu une réponse comme quoi ça ne pouvait pas se faire. Ils ne donnaient pas suite à ma demande parce qu’ils avaient d’autres profils en tête."

