ASSE - Mercato : Perrin vend la mèche pour le nombre de recrues attendues cet hiver

Présent ce vendredi en conférence de presse à l'ASSE, Loïc Perrin n'a pas évoqué que l'éviction de Laurent Batlles et la quête de son successeur. Le coordinateur sportif des Verts s'est également exprimé sur le mercato hivernal, qui ouvrira ses portes dans un peu moins d'un mois.

"On va prendre un joueur plutôt offensif et un joueur défensif"

"On a déjà travaillé, on s’est mis dessus. Mais quoiqu’il arrive on va attendre le nouvel entraineur parce que pour convaincre un joueur on a besoin de l’entraineur. On a des pistes, on a déjà pris des contacts mais on va attendre la nomination de l’entraineur. On veut se renforcer dès le début du mercato. Au niveau des postes, on va prendre un joueur plutôt offensif et un joueur défensif, c’est assez large. Dans les échanges qu’on a avec les entraineurs, on a aussi besoin d’un entraineur qui s’adapte à notre effectif parce qu’on ne va pas tout révolutionner. Ce sont des aspects importants à prendre en compte", a annoncé l'ancien défenseur central et capitaine stéphanois. Selon les dires de ce dernier, le club du Forez ne voudrait donc recruter que deux joueurs cet hiver.

