ASSE - Mercato : plusieurs Verts dans les starting blocks ?

Le lifting est de taille, on le savait... 13 joueurs du groupe pro étaient en fin de contrat en juin : Paul Bernardoni, Eliaquim Mangala, Timothée Kolodziejczak, Miguel Trauco, Falaye Sacko, Assane Diousse, Ryad Boudebouz, Wahbi Khazri, Romain Hamouma, Enzo Crivelli, Sada Thioub, Bakary Sako et Arnaud Nordin. Aucun n'ayant été prolongé, ces 13 joueurs ont quitté l'ASSE, tout comme le flop Joris Gnagnon et les jeunes Lamine Ghezali, Abdoulaye Sidibé, Bilal Benkhedim, Louka Aymar, Lucas Llort, Stevens Leleux et Victor Petit. Et à ces 21 joueurs sont venus s'ajouter Marvin Tshibuabua, qui a pris la direction de Seraing, en Belgique, et Lucas Gourna-Douath, transféré au RB Salzbourg, ce qui porte à 23 le nombre de départs enregistrés depuis le début de l'été.

Neyou, Camara, Youssouf et Bouanga ont des touches

Mais ce n'est pas fini. Loin de là. Un départ semblait se préciser : celui d'Yvan Neyou. Deux ans après son arrivée en provenance de Braga, le milieu de terrain camerounais se dirigeait vers Clermont, pour un transfert estimé à 1,5 M€. Mais les sources sur ce dossier étaient contradictoires... Un autre départ semblait s'accélérer : celui de Mahdi Camara. Selon Le Progrès, il n'y a en effet guère de doutes que le Martégal, nommé capitaine par Laurent Batlles, s'apprête à quitter le Forez. Ce qui devrait être aussi le cas de Denis Bouanga, sollicité par Moenchengladbach et désireux de rejoindre le club allemand, à un an du terme de son contrat. Zaydou Youssouf, dans le viseur de Brest et Lorient, est également susceptible de quitter le navire.



Aouchiche s'éloigne de Feyenoord, Moukoudi indésirable

Et il y a aussi les joueurs que l'ASSE souhaite voir partir, ceux qui n'entrent pas vraiment dans les plans. La semaine dernière, plusieurs médias annonçaient l'intérêt du Feyenoord Rotterdam pour Adil Aouchiche. Mais la piste semble s'être refermée pour l'international U20. En effet, le récent finaliste de la Conference League, qui cherche un milieu offensif pour remplacer Guus Til, parti au PSV, a jeté son dévolu sur Sebastian Szymański, le Polonais du Dynamo Moscou, un joueur au profil similaire à celui d'Aouchiche... Parmi les éléments dont l'ASSE cherche à se délester figurent aussi Harold Moukoudi, Gabriel Silva et Sergi Palencia, trois des plus gros salaires stéphanois. Tous trois entrent dans la dernière année de leur contrat mais tardent à trouver preneur. Palencia aurait tout de même la possibilité de retourner à Leganes, où il avait été prêté ces deux dernières saisons. A condition de trouver un accord financier, le club de la banlieue de Madrid ne pouvant s'aligner sur le salaire actuel de l'ancien bordelais.