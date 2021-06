ASSE - Mercato : pour Claude Puel, une vente potentielle se décide aujourd'hui

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Arrivé à Saint-Etienne à l'été 2019 dans l'incrédulité générale puisque deux latéraux droits étaient déjà présents dans l'effectif, Sergi Palencia ne s'y est jamais adapté. Blessé à Marseille dès le mois de septembre, il a fait son retour à la compétition une fois Ghislain Printant viré et n'a jamais trouvé grâce aux yeux de Claude Puel. Sous contrat jusqu'en 2023, il a été prêté à Leganés, en Deuxième division espagnole, l'été dernier pour se relancer. Ce qu'il a plutôt bien réussi à faire.

Il y a deux mois, dans un entretien pour une agence de presse espagnole, l'ancien Bordelais avait expliqué vouloir rester à Leganés en cas de montée en Liga, son rêve étant de jouer contre le FC Barcelone, son rêve formateur. Et il a été à deux doigts de concrétiser cette ambition puisque son équipe a terminé en 3e position de son championnat. Mais cette place n'offre pas une montée automatique, juste un billet pour les play-offs.

Lors de la demi-finale aller, disputée en milieu de semaine, Leganés s'est pris une volée sur la pelouse du Rayo Vallecano (0-3). Le match retour a lieu ce soir à 21h. En cas de victoire, Palencia et ses coéquipiers affronteront Gérone en finale. En cas de défaite, ce sera une élimination donc un retour à l'ASSE pour le latéral droit et une croix sur un potentiel transfert à 2-3 M€ pour Claude Puel. Ce qui, en ces temps compliqués, aurait été bienvenu…

