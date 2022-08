ASSE - Mercato : pourquoi Batlles vise Aziz Yakubu

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

Ce n'est plus un secret : l'ASSE va mal. Très mal même, avec une position de dernière de Ligue 2, un effectif qui manque de pointures et une fin de mercato poussive avec l'attente d'un véritable attaquant de pointe. Et ce n'est pas, non plus, un secret : Jean-Philippe Krasso, l'actuel attaquant des Verts, manque cruellement de soutien.

Voici pourquoi la solution Abdul-Aziz Yakubu, dévoilée hier, pourrait être intéressante. Notamment si l'on se fie aux propos d'Alex Ribeiro, spécialiste du football portugais, interrogé par le site Peuple Vert. Car le Ghanéen est un joueur, qui justement, est en mesure de jouer à deux devant.

"Il a souvent joué avec un 9 a ses côtés, un joueur moins mobile, plus "pivot" et ça lui permettait de partir dans le dos de ce dernier, c'est peut-être une configuration adaptée à son profil. C'est pas un joueur de surface qui attend les centres, il est très actif et multiplie les appels. Le but qu'il a marqué ce week end décrit bien le joueur qu'il est : appel en profondeur puis sang froid devant le but. Techniquement faut pas s'attendre à du génie, il est capable d'éliminer mais principalement quand il a de l'espace et il peut jouer sur sa puissance, il a plus de difficultés quand il faut jouer dans des petits périmètres et faire des crochets courts. C'est pas un joueur "fin" techniquement mais il est pas pour autant maladroit avec le ballon, notamment lorsqu'il veut se mettre en position de tir (pas besoin de 3-4 contrôles). C'est un attaquant puissant, rapide, capable de mettre ses 10 buts par an minimum avec une belle régularité dans ses performances. Il cherche très très souvent la profondeur parce qu'il connait ses forces, même s'il est très grand il est très mobile et loin du style pivot qu'on pourrait imaginer."