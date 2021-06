ASSE – Mercato : prolongation actée pour une cible de Puel

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Sans le sou, l'ASSE est à l'affut de bons coups lors de ce Mercato et se serait renseignée pour un prêt d'Andreaw Gravillon, le défenseur de l'Inter Milan, prêté à Lorient en 2020-21. Autre élément intériste qui plairait à Claude Puel : Lucien Agoumé, le milieu de terrain français.

Prêté à La Spezia cette saison, l'ancien sochalien a disputé 13 matches de Serie A. Un nouveau prêt pourrait se profiler mais l'Inter vient tout de même de verrouiller son joueur. Selon Nicolo Schira, le milieu de 19 ans aurait en effet prolongé son contrat jusqu'en juin 2024.



Today Lucièn #Agoumè’s agents have met #Inter to complete the contract extension until 2024. 🔜 Done Deal! #transfers https://t.co/nJO1pJzK9h