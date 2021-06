ASSE - Mercato : Puel a entamé les grandes manœuvres pour un attaquant

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

La saison de Ligue 1 terminée, la direction de l'ASSE peut désormais se pencher sérieusement sur le prochain marché des transferts. Comme ce fut déjà le cas l’été dernier, Claude Puel cherche toujours un avant-centre prolifique capable de magnifier son attaque. Si le technicien tricolore multiplie les pistes ces dernières semaines pour trouver chaussure à son pied, un buteur de Super Lig aurait tapé dans son œil.

Selon les informations de Nicolo Schira, l'AS Saint-Etienne serait intéressée par le profil de Caleb Ekuban, attaquant de 27 ans évoluant sous les couleurs de Trabzonspor. L'avant-centre est sous contrat avec son club jusqu'en juin 2022. Un hic se profile néanmoins à l'horizon puisque le Genoa et la Sampdoria auraient manifesté leur intérêt pour Caleb Ekuban. L'ASSE devra donc se montrer persuasive dans ce dossier pour arriver à ses fins.

