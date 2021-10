ASSE – Mercato : Puel a laissé filer un buteur en série !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

On n'arrête plus Makhtar Gueye ! Cédé par l'ASSE pour 1 M€ à Ostende à l'été 2020, l'attaquant sénégalais a inscrit samedi son 8e but de la saison lors de la victoire de son équipe contre le Cercle Bruges (2-1). Le voilà qui pointe désormais sur le podium des meilleurs buteurs du championnat belge derrière le Suisse d'Anvers Michael Frey (12 buts) et le Nigérian de Genk Paul Onuachu (9 buts).

Rageant, alors que l'ASSE, 20e de L1, a la pire attaque du championnat (9 buts en 10 matches)...

Wat zeiden we ook alweer, als Makhtar Gueye scoort, dan verliezen we niet? 😉Nummer acht van het seizoen! #kvocer pic.twitter.com/NqCFYqkerV — KV Oostende (@kvoostende) October 17, 2021