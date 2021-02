ASSE - Mercato : Puel a lancé non pas une mais deux pistes pour oublier Mostafa Mohamed !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

La rumeur devait être prise avec des pincettes et elle l'a été. Hier, on a ainsi appris que l’ASSE aurait envoyé un émissaire en Bulgarie pour assister au match entre Tsarsko selo et le Botev Plovdiv (2-2).

La performance d’Anderson Cordeiro (22 ans, 2 buts), auteur du second but des locaux, aurait été dans le viseur des recruteurs stéphanois. Formé à l'Atlético Mineiro, club que va quitter rapidement Jorge Sampaoli pour signer l’OM, l'attaquant brésilien pourrait jouer aussi bien ailier qu'en pointe et serait coté à… 150 000€.

Cordeiro et Mertens supervisés en Bulgarie ?

Le compte About Sainté confirme cette rumeur et ajoute que l’ASSE aurait même supervisé un autre joueur en la personne de Dylan Mertens. Milieu offensif droitier de 25 ans, le coéquipier de Cordeiro a inscrit un but et délivré une passe décisive en 15 matches cette saison. Au club depuis le mois d’août 2020, le Néerlandais n’a pas de grande référence dans le passé et est évalué à 100 000 euros par la plateforme Transfermarkt.