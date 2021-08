ASSE – Mercato : Puel a pris des décisions, la porte est grande ouverte pour deux joueurs

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

C'est avec un groupe encore rajeuni que l'ASSE va se déplacer à Lens cet après-midi. Claude Puel enregistre les retours d'Yvan Neyou, suspendu contre Lorient (1-1), et de Lucas Gourna, remis du Covid. Deux retours qui l'ont incité à ne pas convoquer Assane Diousse.

Diousse et Boudebouz non convoqués contre Lens

Autre absent : Ryad Boudebouz. L'Algérien fait lui les frais du retour de Maxence Rivera, remis du Covid. Deux choix qui montrent bien que Puel ne compte pas vraiment sur Diousse et Boudebouz, tous deux en fin de contrat dans un an. Et qu'il espère voir partir d'ici la fin du Mercato...