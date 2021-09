ASSE - Mercato : Puel a tenté un coup osé en L2

Zapping But! Football Club ASSE : les joueurs en fin de contrat en 2021

Sans le sou, l'AS Saint-Etienne a tenté jusqu'au bout de se renforcer en tentant des coups. En vain. L'un d'entre eux a été tenté par l'insider Mohamed Toubache-Ter. Selon lui, les Verts auraient proposé au Nîmes Olympique, relégué en Ligue 2, de leur prêter son milieu offensif Zinédine Ferhat (28 ans), sans option d'achat, alors que celui-ci sera libre en juin prochain.

Ce qui a fait dire au futur directeur de la communication du SCO : "Pour Ferhat, y’a un club de L1 assez gonflé qui a fait une offre qui a laissé le board nîmois sur le cul. Il reste un an de contrat à Ferhat et Saint-Etienne a fait une drôle de propo: un prêt gratuit sans OA. On est en août, pas à Noël hein". Qui ne tente rien n'a rien !

