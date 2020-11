Claude Puel ne veut pas encore entendre parler du mercato hivernal. « Le plus important est de bien se concentrer sur les six matchs avant la trêve. Ils seront super importants pour nous. On ne doit pas se disperser, on abordera ces questions quand ce sera opportun. Ce n’est pas du tout le moment », a rappelé l’entraîneur de l’ASSE vendredi en conférence de presse. Pour parler du Mercato, il faudra attendre le 2 janvier... mais les premières rumeurs n’ont pas attendu début 2021 pour arriver.

Bojan, un nom qui revient à l'ASSE

Le journal catalan SPORT assure en effet que Krick Bojan (30 ans) aurait des propositions de l'ASSE et du New England Revolution pour cet hiver ! En fin de contrat dans un gros mois avec l'Impact de Montréal, l’ancien attaquant du FC Barcelone (30 ans) est surveillé par les Verts depuis plus de trois ans. Il a inscrit claqué quatre buts et délivré une passe décisive en 19 matches joués cette saison sous la houlette de Thierry Henry en MLS, où il a été désigné MVP à 5 reprises.