ASSE - Mercato : Puel avance sur deux arrivées en plus de Retsos !

Il semblerait que l’ASSE ait enfin trouvé le remplaçant de Wesley Fofana : Panagiotis Retsos. Selon L’Équipe, l’international grec (22 ans) s'est envolé dimanche soir pour la France et devrait signer son prêt chez les Verts aujourd’hui. Droitier, capable de tenir les 4 postes en défense, l'ancien joueur de l'Olympiakos avait été acheté 17,5 M€ par le Bayer Leverkusen, il y a trois ans.

Des blessures à répétition l'ont empêché de s'imposer en Bundesliga. En terme contractuel, il reste un dernier obstacle à franchir : les deux clubs doivent encore se mettre d'accord sur la répartition de son salaire. À l’instant T, l’ASSE ne pouvant prendre en charge que l'équivalent de celui que touchait Fofana (75 000 € brut mensuels). Si elle se confirme, l’arrivée de Retsos pourrait ne pas être la dernière chez les Verts.

Un latéral gauche et un attaquant toujours visés

Damien Nore affirme en effet que Claude Puel et ses équipes travaillent toujours sur deux recrues en interne. « Mercato clos après Retsos ? Sans doute que non, répond le journaliste du Progrès sur Twitter. Ils travaillent sur un latéral gauche et un avant-centre. »