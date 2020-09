ASSE - Mercato : Fofana, Romeyer, Caïazzo... le pacte qui a fait basculer le dossier Fofana

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Le roseau plie mais ne rompt pas. C’est un peu ce qu’on pourrait dire de l’ASSE ces derniers temps. Au-delà de leur excellent début de saison sur le plan sportif, les Verts gèrent de main de maître le mercato estival. Même le dossier Wesley Fofana (19 ans) semble glisser sur eux.

Mardi, L’Équipe affirmait que Leicester avait rehaussé son offre à 32 millions d’euros pour le jeune défenseur central de l’ASSE. Cela n’aurait pas fait broncher plus que ça Claude Puel, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer. Il faut dire que les deux présidents de l’ASSE se sont engagés à ne pas laisser filer Fofana avant l’été prochain.

« Cette analyse n'est toutefois pas partagée par tous, en interne. À commencer par Claude Puel. Il ne veut pas entendre parler d'un départ de Fofana avant l'été prochain. Au moins. C'était le deal lors de la prolongation de deux ans du joueur, le 21 avril, glisse le quotidien sportif dans ses colonnes. À partir du moment où ils ont propulsé Puel manager général dès son intronisation et qu'ils se retrouvent aujourd'hui leaders, les deux copropriétaires du club peuvent difficilement ne plus le suivre soudainement. »

