ASSE - Mercato : Puel dit adieu à Ekuban, une offre tombe pour cet attaquant sur le départ !

Si l’ASSE a bien du mal à faire avancer son mercato au rayon des arrivées, les départs devraient être plus simples à réaliser. L’exemple Tyrone Tormin (20 ans) en est le parfait exemple. Placé sur la liste des possibles départs cet été, en prêt, le jeune attaquant des Verts intéresse le FC Sète depuis plusieurs semaines.

Début juillet, France Bleu Hérault affirmait ainsi que Tormin pourrait rejoindre le club de National 1. Midi Libre confirme l’information. Mieux, le quotidien régional ajoute que le FC Sète a formulé une proposition à l'ASSE pour se faire prêter le jeune attaquant des Verts.

Précision d’importance, le FC Sète se propose d’assurer une partie du salaire du joueur stéphanois, ce qui n’est pas qu’un détail à l’heure où les finances de l’ASSE sont des plus serrées. La balle est désormais dans le camp des dirigeants des Verts. En parallèle, Nicolo Schira confirme que Caleb Ekuban (27 ans) va bien signer au Genoa pour une somme de 2,2 millions d’euros. L’attaquant de Trabzonspor, pisté par Claude Puel cet été, paraphera un contrat jusqu’en 2025 avec le club italien.

🔜Done Deal and confirmed! Caleb #Ekuban to #Genoa from #Trabzonspor for €2,2M. Contract until 2025. No surprise here since the last week. #transfers https://t.co/obGaV6nRu2