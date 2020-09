ASSE - Mercato : Puel fait le point sur les dossiers M'Vila, Boudebouz et Ruffier

Arrivé à l'automne dernier, Claude Puel a pour priorité de rajeunir l'effectif de l'AS Saint-Etienne. Ce qui aurait pour première conséquence de pousser les joueurs expérimentés vers la sortie, eux qui bénéficient en plus des plus gros salaires. Invité de Top of the Foot sur RMC, l'entraîneur des Verts a fait le point sur certains dossiers encombrants.

« Quand vous parlez des cadres que, soi-disant, j'écarterais, je joue (contre Lorient) avec Mathieu Debuchy, Jessy Moulin et Timothée Kolodziejczak, Yann M'Vila est entré lors du dernier match. Donc il faut faire attention à cette volonté de noircir le tableau. Khazri, Boudebouz et Ruffier ? Oui, et alors ? Les équipes se régénèrent aussi toutes les saisons. Et encore une fois, je suis très heureux de voir les cadres qui se sont bien inscrits dans cette évolution et de voir des jeunes apparaître qui sont le futur de l'ASSE. »

Pour Ruffier, la porte est définitivement fermée

Si Yann M'Vila ou Ryad Boudebouz ne sont donc pas forcément poussés vers la sortie, pour Stéphane Ruffier, en revanche, les choses sont bien différentes. « À un moment donné, il y avait une décision sportive qu'il n'a pas du tout acceptée. Mais c'est vrai qu'en plus de 20 ans de métier d'entraîneur, je n'avais jamais hérité de telles déclarations après avoir mis un joueur au repos. J'ai été très surpris. Ce joueur s'est mis hors-jeu avec tout le comportement et les déclarations de son agent. J'ai envie de travailler avec des joueurs qui ont envie d'avancer et avec lesquels j'ai envie de me projeter. »