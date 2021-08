ASSE – Mercato : Puel ne s'impatiente pas, son plan d'attaque a filtré

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Claude Puel cherche toujours un défenseur central et un avant-centre. Sans le sou, l'ASSE ne devrait pas recruter avant les derniers jours du Mercato selon nos informations, en cas d'opportunités de prêt(s). Comme révélé dans nos colonnes, le club forézien ne peut pas se permettre de dépenser la moindre indemnité de transfert, ni plus de 100 000 € de salaire à ses éventuelles recrues.

Cissé trop cher

Parmi les pistes à l'étude, celle menant à Pape Cissé ne devrait pasd aboutir. Prêté en ja nvier dernier, le géant sénégalais avait fait du bien à la défense verte. Il l'avait stabilisée, avec son expérience et la qualité de son jeru de tête. Mais l'ancien ajaccien débute la saison comme titlaire à l'Olympiakos, qui aurait placé la barre beaucoup trop haute pour que l'ASSE puisse envisager un retour. En défense, parmi les autres noms qui avaient filtré, Andreaw Gravillon a été prêté par l'Inter Milan au Stade de Reims, Djamel Benlamri a rejoint le Qatar SC, et Emmanuel Mannana, autre ancien de l'OL, a été à nouveau prêté par le Zenit Saint-Pétersbourg à Sotchi, son profil n'ayant pas été retenu par Puel. Le manager des Verts reste exigeant.

Une opportunité pour Kalimuendo ?

Il a repoussé de nombreux joueurs proposés depuis le début de l'été, refusant de déroger à ses critères. Son avant-centre, Puel le veut à la fois rapide et efficace. Et son défenseur, il le veut rapide, également, avec un minimum d'expérience. Pas simple de trouver la perle rare. Et le Castrais ne recrutera pas pour recruter, quitte à débuter la saison avec l'effectif actuel. Malgré ses manques. Parmi les cibles identifiées, l'attaquant du PSG Arnaud Kalimuendo (19 ans), auteur d'une belle saison à Lens, en prêt. Et qui pourrait faire l'objet d'un nouveau prêt si l'effectif parisien venait à bouger, offensivement, d'ici la fin du marché, comme il en est fortement question avec les contacts avancés entre le PSG et Lionel Messi. Mais l'ASSE n'est pas le seul club à l'affut pour Kalimuendo, dans le viseur de Lille et de plusieurs escouades étrangères.