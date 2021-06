ASSE - Mercato : Puel négocie un très gros coup avec un ancien club au nez et à la barbe des Girondins

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Le dernier match de la saison de l'AS Saint-Etienne, marqué par une défaite à domicile contre la lanterne rouge dijonnaise (0-1), n'aura pas été totalement frustrant pour Claude Puel. En effet, le manager des Verts a pu noter que dans le camp adverse figurait un très bon latéral gauche, en l'occurrence Arthur Zagre. Et que non seulement l'ancien Parisien de 19 ans est très prometteur mais, en plus, il sera de nouveau disponible cet été !

Les Verts ont plus d'atouts que les Girondins

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec l'AS Monaco, Zagre n'aura pas sa chance avec les Rouge et Blanc la saison prochaine. Une prolongation assortie d'un nouveau prêt est à l'étude. Recruté 10 M€ au PSG en août 2019, le défenseur a la confiance des dirigeants monégasques mais ceux-ci veulent qu'il continue de s'aguerrir en Ligue 1. Pour cela, ils seraient prêts à prendre une grosse partie de son salaire à leur charge, selon Foot Mercato.

Deux clubs ont fait acte de candidature en France, l'AS Saint-Etienne et les Girondins de Bordeaux. Les Néerlandais du Feyenoord sont aussi sur les rangs. Pour ce qui est de la concurrence nationale, Puel part avec plusieurs atouts dans sa manche. Déjà, Monaco, c'est son club de toujours, celui où il a fait toute sa carrière de joueur et où il a débuté celle d'entraîneur. Vingt-quatre années en Principauté, ça permet de nouer des liens forts. Et puis, la situation des Verts est largement meilleure que celle du FCGB, qui attend un repreneur. Enfin, les qualités de formateur de Puel sont connues et reconnues, quand son homologue bordelais, Jean-Louis Gasset, est davantage réputé pour sa propension à faire jouer des éléments expérimentés.