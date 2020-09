ASSE - Mercato : Puel parti sur un gros pari perdu d'avance ?

La piste a de quoi surprendre. Hier, L’Équipe a fait savoir que l’ASSE ciblait le milieu de l'Espérance Tunis Mohamed Ben Romdhane (21 ans). Ce milieu est international depuis l'année dernière et a été écarté à plusieurs reprises pour avoir refusé d'avoir prolongé. Le statut d'agent libre a attiré le regard des clubs de Ligue 1.

Fin août, Foot Mercato assurait ainsi que le FC Lorient, le Montpellier HSC mais aussi le RC Strasbourg et un autre club de Ligue 1 dont le nom n'avait pas filtré avaient approché le joueur. En Belgique, Zulte Waregem suit également l'international tunisien. Peut-être que club mystérieux en question était déjà l’ASSE.

En attendant, le compte Sainté Inside a brossé le portrait du joueur en question en s’appuyant sur l’expertise d’un fin connaisseur du football tunisien. « C’est un 10 de formation. Il a fait toutes ses classes en catégories de jeunes au poste de meneur de jeu. Sa première année avec les seniors de l’Espérance, il manquait de volume, peut-on lire sur le compte Twitter pro stéphanois. Le déclic a eu lieu la saison passée lorsqu’il a été positionné en 6 devant la défense avec la liberté de ressortir le ballon vers l’avant proprement. Ce rôle a tout de suite pris avec lui. C’est un joueur très technique avec une excellente maîtrise du ballon. »

Si les qualités de technicien de Ben Romdhane semblent sauter aux yeux, ses carences pourraient aussi rebuter Claude Puel. « Je crois énormément en ses qualités de footballeur pour la L1. Reste maintenant le domaine mental et le volet adaptation, poursuit la même source. Il va devoir redoubler d’efforts surtout à l’ASSE avec des jeunes qui ont faim à son poste. L’exigence de Claude Puel pourrait être à double tranchant. Il a un défaut, il garde parfois un peu trop le ballon. En Ligue 1, ça pardonnera pas donc à lui de gommer ça. »

BOOOOOOOOOM 💥 !

Focus sur la bonne dynamique des Verts ! Et si on donnait les moyens à Puel de bien faire son boulot ? 🤔

Retrouvez votre But Sainté en kiosque ou dans notre boutique en ligne ici ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/ey3E1fmwa1