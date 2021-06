ASSE - Mercato : Puel prêt à une petite folie pour cet attaquant ?

Zapping But! Football Club ASSE : les joueurs en fin de contrat en 2021

Les rumeurs du mercato prennent parfois des virages inconsidérés. La dernière concernant Caleb Ekuban fait partie de cette catégorie. Il y a un peu plus d’un mois, on a ainsi appris que l’attaquant de Trabzonspor était dans le collimateur de l’ASSE cet été.

Miliyet en rajoute une couche ce lundi en expliquant que l’ASSE aurait formulé une offre avoisinant 4 M€ pour s'attacher les services de cet international nigérian, auteur de 10 buts en L1 turque cette saison !

Avant la DNCG, où l'ASSE pourrait-t-elle avoir trouvé 4 M€ ?

La proposition aurait été rejetée puisque le club turc réclamerait pas moins de 7 M€ pour se séparer d'un joueur passé par Leeds et courtisé par le Genoa et la Sampdoria. La question est finalement de savoir où le club ligérien, aux finances serrées des mois et encore plus avant son prochain passage devant la DNCG, aurait trouvé ce petit trésor de guerre...

