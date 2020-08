ASSE – Mercato : Puel rassuré dans sa quête urgente d'un buteur ?

Claude Puel, ces dernières semaines, a prévenu. Cet été, l'ASSE n'aura pas les moyens de mettre beaucoup d'argent sur des recrues. Ce qui complique la tâche quand l'une des priorités est l'arrivée d'un buteur, au vu de l'investissement que cela représente forcément. Mais Claude Puel en a-t-il vraiment besoin ? Le doute est permis après le joli doublé de Romain Hamouma face à Lorient (2-0).

Après la rencontre, dans des propos en conférence de presse relayés par le Progrès, Claude Puel a d'ailleurs évoqué le cas de son joueur. Sans cacher qu'au vu de ses qualités, mais aussi ses défauts physiques, son avenir est peut-être dans l'axe. « Romain, sur un côté, aura des difficultés à répéter des efforts défensifs. Il a fait une très bonne préparation sans être embêté par des blessures. On connaît ses qualités. Dans l'axe, il a des joueurs qui l'entourent et qui peuvent le mettre en valeur », explique Puel.

En plus, Hamouma sait défendre

Le technicien stéphanoise semble donc considérer Romain Hamouma comme un possible avant-centre sur l'avenir. Il faut dire qu'en prime, l'attaquant stéphanois n'a aucun mal à faire le travail défensif que Claude Puel apprécie. « Le premier défenseur, c'est l'attaquant. Quand on voit ce qu'ont fait Arnaud et Romain à la perte du ballon, cela a permis au milieu et à la défense de ne pas être débordés. Il faut que tous soient concernés par ces tâches défensives. »

De son côté, Romain Hamouma appréhende ces changements avec philosophie. Pour lui, seul compte la liberté que lui laisse son coach pour s'exprimer offensivement. « J'essaie d'être le plus performant possible à chaque saison. Je joue où on me met. J'ai joué partout depuis le début de la préparation. Peu importe le poste, même si j'ai plus de liberté dans l'axe et à droite. J'aime être libre sur le terrain » ; estime l'attaquant stéphanois.