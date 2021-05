ASSE - Mercato : Puel s’évite un nouveau cas Wesley Fofana cet été

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

L’ASSE n’aura sans doute pas les coudées franches pour recruter au mercato. Si les rumeurs ont déjà fleuri, Claude Puel a été clair sur ce point la semaine dernière en conférence de presse. Raison de plus pour miser sur la jeunesse comme avec Lucas Gourna-Douath. Cela tombe bien puisque le jeune milieu (17 ans) s’entend bien avec Puel et songe à rester à l’ASSE au mercato.

« Je suis très content à l’ASSE »

« Je suis très content à l’ASSE. Je suis avec une bande de copains, de grands frères, mes petits au centre de formation. Je me sens très bien et je suis content d’évoluer sous le maillot de mon club formateur, affirme-t-il dans Le Progrès. Tout est mis en place pour progresser et avancer durant mon apprentissage. Aujourd’hui, je suis à Saint-Étienne et je me concentre uniquement sur cela. D’autres personnes s’occupent du reste. Claude Puel nous a fait avancer dans notre apprentissage en nous donnant du temps de jeu. Quand ça va bien, il peut te faire un câlin. Quand ça ne va pas, son visage se ferme. Mais ce n’est pas grave, demain est un autre jour, il va venir te serrer la main et rigoler avec toi. Il m’a fait progresser dans la confiance en moi, l’orientation, le jeu vers l’avant, toutes les qualités en fait pour devenir un grand milieu de terrain. »