ASSE - Mercato : Puel veut du lourd et tient un dernier recours inespéré pour recruter

L’ASSE ne répond plus. Avec un seul succès sur leurs 17 derniers matches, les Verts ont coulé au classement et ont tout intérêt à prendre de gros points lors de leurs prochaines sorties devant l’OGC Nice et le FC Nantes pour s'éloigner de la zone rouge. Dans l’intervalle, la fin du mercato hivernal aura sonné dimanche à minuit. Sans que l’ASSE n’ait terminé son recrutement ? La tendance n'est pas à l'optimisme mais pourrait évoluer grâce à un dégraissage attendu des grosses cylindrées en fin de marché.

L'ASSE veut profiter du déstockage de gros clubs

« Pour éviter la relégation, Puel veut recruter, affirme L’Équipe ce mardi. Comme Gasset avant lui, Puel veut désormais des joueurs de haut niveau. Les ratés rocambolesques de Mbaye Niang, William Saliba et Mostafa Mohamed ont tendu d'autant ses relations avec Jean-Luc Buisine. Le directeur de la cellule recrutement essaiera de profiter du déstockage de gros clubs pour recruter, enfin, un numéro 9 et un défenseur central, en toute fin de ce mercato d'hiver. »