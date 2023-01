Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

Personne, Bouanga à la rigueur

« C'est toujours délicat de penser que quelqu'un qui a contribué à la relégation du club puisse réellement manquer à l'effectif. Personnellement, je ne regrette aucun des « clampins » qui ont contribué à envoyer le club en L2. Pas même les quelques demi-satisfactions de la saison 2021-22 (Falaye Sacko, etc.). S'il faut choisir en revanche, compte-tenu de sa saison et de ce qu'il a quand même montré dans le Forez en prenant en compte la totalité de son passage, mon choix irait vers Denis Bouanga. Dans l'effectif de Laurent Batlles et dans le plan de jeu qu'il souhaitait mettre en place à l'ASSE, le Gabonais n'aurait pas été une idée incongrue. Parce qu'il aurait pu occuper le poste sinistré de piston gauche (depuis quelques jours propriété de Niels Nkounkou) mais aussi parce qu'il avait un profil intéressant de deuxième attaquant avec une complémentarité possible à la fois avec son « pote » Jean-Philippe Krasso ainsi qu'avec Gaëtan Charbonnier.

Comme Harold Moukoudi, qui brille en Grèce avec l'AEK Athènes, Denis Bouanga fait une belle fin de saison en MLS au Los Angeles FC où il a remporté la MLS Cup et le Supporters' Shield en marquant le but décisif. Bien sûr, je n'oublie pas son pétage de plomb lors de son dernier match avec Sainté à Dijon mais quand je vois combien les anciens Stéphanois plombent aujourd'hui Montpellier en Ligue 1, je me dis que Denis Bouanga serait finalement la solution « la moins pire » si je devais choisir...

Alexandre CORBOZ





Peut-être Mahdi Camara

« Comme Alexandre, j'avoue ne pas vraiment regretter les joueurs partis l'été dernier, surtout pas ceux qui étaient arrivés six mois plus tôt, et encore moins Wahbi Khazri, dont l'épouse publiait sur les réseaux sociaux des photos d'elle en train de faire ses valises, en mai dernier, alors que la saison n'était pas encore terminée. Un Khazri qui malgré ses beaux discours avait terminé la saison de piètre façon et qui confirme à Montpellier qu'il est sur le déclin. Son coéquipier au MHSC, Falaye Sacko, aurait peut-être pu être un atout pour l'ASSE s'il était resté, dans une défense à trois où il avait excellé en axial droit à son arrivée à l'ASSE avant de se blesser contre Troyes. Enzo Crivelli, dans son style de déménageur, aurait pu être utile lui aussi dans les dures joutes de L2. Mais s'il y a un joueur que je regrette, c'est plutôt Mahdi Camara. J'ai toujours eu un faible pour le Martégal car c'est un vrai guerrier. Et au milieu, je me dis qu'il aurait pu former un bon duo avec Aimen Moueffek. S'il est moins talentueux que Benjamin Bouchouari, je ne pense pas que Camara soit moins bon que les autres milieux arrivés cet été : Victor Lobry, Thomas Monconduit ou encore Dylan Chambost. Et d'ailleurs, il n'est pas exclu de le revoir sous le maillot vert la saison prochaine puisqu'il n'est que prêté à Brest, qui dispose d'une option d'achat obligatoire en cas de maintien en L1. Et comme le club breton est actuellement relégable... »

Laurent HESS