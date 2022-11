ASSE - Mercato : quel plan de sauvetage pour Batlles et Soucasse ?

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

L'ASSE est 20e de L2 après 15 journées. Piteusement éliminée de la Coupe de France par Rodez, elle a terminé sa première partie de saison sur deux défaites à Metz et face à Rodez, encore, glissant à la dernière place de son championnat, avec 4 points de retard sur le premier non relégable. « On a touché le fond », a déploré Jean-François Soucasse. Laurent Batlles, lui, s'est excusé auprès du peuple vert, avant d'indiquer la marche à suivre pour redresser la barre. « Il y a beaucoup de choses à changer, des attitudes qui ne sont pas bonnes, des joueurs à changer, un Mercato à mettre en place, pour au moins revenir à un certain niveau sur le terrain et à un classement honorable pour notre club. Des décisions seront prises et on verra qui on pourra faire venir ». Un Mercato actif se prépare donc à l'ASSE. Un Mercato qui se veut « ambitieux », à en croire le communiqué publié après la réunion de crise du club.

Gallon et Dossou ciblés, un joker pourrait débarquer

Les besoins sont connus. L'ASSE cherche un gardien, un ou deux pistons, un milieu défensif et un ou deux attaquants. Au total, après avoir recruté 7 joueurs l'hiver dernier et 12 cet été en comptant le jeune Anas Namri, il faut donc s'attendre à voir débarquer 5 ou 6 recrues en janvier. Voire même avant puisqu'un joker serait envisagé. Parmi les joueurs ciblés, plusieurs pistes ont filtré. Au poste de gardien, Batlles pense à Gauthier Gallon, qu'il connait bien pour l'avoir eu à Troyes. Le portier était en difficulté à l'Estac avec Bruno Irles. C'est Jessy Moulin qui avait terminé la saison dernière, maintien en L1 à la clé, et Gallon avait à nouveau chauffé le banc du club de l'Aube ces dernières semaines après un début de saison difficile... avant le renvoi d'Irles. Autre cible identifiée : Jodel Dossou, l'ailier de Clermont, qui joue de moins en moins en Auvergne. Selon certaines sources, l'ASSE serait aussi intéressée par la signature d'Amine Boutrah (Concarneau).

Auteur de 7 buts et 4 passes décisives en 10 apparitions cette saison avec le club breton, en National, le Franco-marocain (22 ans) est décrit en troisième division comme le « nouveau Ribéry », lui qui a de vraies similitudes avec l'ancienne gloire du Bayern Munich avec ses qualités de dribbles, de vitesse et d'explosivité. Mais Boutrah aurait d'autres pistes en L2 et aussi en L1... Les Verts penseraient à nouveau à Adrian Grbic, l'attaquant autrichien, en rupture de banc à Lorient, mais aussi à Bryan Limbombe, l'ailier belge. A 21 ans, le joueur, frère de l'ancien nantais Anthony Limbombe, est en fin de contrat en juin. Il vient de livrer une belle première partie de saison à Roda, en L2 néerlandaise, avec 4 buts et 3 passes décisives. Et comme l'ASSE a des connexions avec Roda depuis le transfert de Benjamin Bouchouari cet été...