ASSE – Mercato : quelles perspectives pour les 7 mercenaires des Verts ?

L'AS Saint-Etienne : La question du jour

Joris GNAGNON

Des sept joueurs arrivés, Joris Gnagnon est le seul à ne pas avoir été recruté par Pascal Dupraz, Loïc Perrin, Jean-François Soucasse et Samuel Rustem. C'est Claude Puel, avec Jean-Luc Buisine, qui a été à l'origine de l'arrivée de l'ancien rennais. Le Castrais souhaitait même enrôler le défenseur central pour 18 mois, et c'est Gnagnon lui-même qui avait préféré s'engager pour seulement six mois. Les dirigeants ne s'en plaindront sans doute pas puisque le joueur, libre après avoir été licencié par le FC Séville l'automne dernier pour « comportement non professionnel », est arrivé « hors de forme » selon Dupraz. Son surpoids explique qu'il n'ait joué qu'en réserve jusque-là, alors qu'il s'entraîne à L'Etrat depuis fin novembre.

Bakary SAKO

Bakary Sako avait lui aussi rejoint l'ASSE en novembre. Au départ, l'ancien castleroussin était juste venu se remettre en forme, lui qui n'avait pas joué en 2020-21 après une dernière saison à Chypre. La qualité affichée aux entraînements, son état d'esprit ont incité les dirigeants à lui proposer un contrat de six mois. Buteur sur penalty en Coupe de France contre Jura Sud (4-1) avant de se blesser aux ischios à Lyon (0-1), il apportera son expérience, sa frappe de balle et sa puissance. Mais à 34 ans, ses meilleures années sont sans doute derrière lui, surtout qu'il manque forcément de rythme après quasiment deux ans sans jouer. Libre, il a signé un contrat de six mois.

Paul BERNARDONI

Etienne Green sur le flan, Stefan Bajic peu rassurant, l'ASSE a saisi l'opportunité de se faire prêter Paul Bernardoni, devenu remplaçant à Angers après une première partie de saison mitigée et une infection pulmonaire. Des sept recrues hivernales, le gardien de but (24 ans) est pour l'heure le joueur qui donne le plus satisfaction. Performant, il s'est vite intégré et s'est montré très impliqué dès son arrivée. Angers ayant fait comprendre qu'un retour n'était pas vraiment programmé, avec l'arrivée déjà scellée d'un nouveau n°1 (Yahia Fofana, acheté au Havre), il ne semble pas totalement exclu qu'il s'engage sur la durée au terme de son prêt, même si celui-ci ne comporte pas d'option d'achat.

Sada THIOUB

Arrivé dans les bagages de Bernardoni, avec qui il avait déjà évolué à Nîmes et Angers, Sada Thioub n'avait joué qu'un match avec le SCO lors de la première partie de saison. Son dernier but en L1 date d'il y a plus d'un an mais Dupraz apprécie son profil et sa mentalité. Après avoir dépanné au poste de piston droit en certaines occasions, il devrait retrouver plus souvent son rôle d'ailier. Mais comme Sako, il devrait être davantage un joker qu'un titulaire. Prêté sans option d'achat, lui aussi.

Eliaquim MANGALA

Pour stabiliser une défense en manque de joueurs d'expérience, l'ASSE est allée chercher Eliaquim Mangala sur les conseils de Loïc Perrin, qui l'avait côtoyé en équipe de France. A 30 ans, Mangala va découvrir la L1 mais le haut niveau, il connait, pour avoir porté les couleurs du FC Porto, de Manchester City, West Ham et de Valence. Le club voit en lui son nouveau leader défensif, un rôle taillé sur mesure pour l'ancien international à condition que son genou le laisse tranquille, ce qui n'a pas souvent été le cas depuis une opération il y a quatre ans. Il s'est engagé pour six mois.

Enzo CRIVELLI

La priorité de l'ASSE cet hiver était d'enrôler un buteur, un vrai n°9. Jean-Philippe Mateta était le premier choix mais Crystal Palace l'a finalement transféré définitivement pour 11 M€, le 31 janvier. Après avoir pensé à Sehrou Guirassy, bloqué par Rennes, à Bafé Gomis, qui a préféré retourner à Galatasaray, et à Robert Beric, parti en Chine après avoir proposé ses services aux Verts et être resté plusieurs semaines en salle d'attente, c'est Enzo Crivelli qui a débarqué, le dernier jour du marché. Un profil de déménageur validé par Dupraz. Les stats de l'ancien caennais lors de ses 18 derniers mois en Turquie, à Basaksehir et Antalyaspor (2 buts en 58 matches) peuvent toutefois laisser sceptique... Il arrive en prêt avec option d'achat. Et avec des adducteurs qui sifflent un peu, ce qui explique son absence contre Montpellier (3-1).

Falaye SACKO

Quelques minutes avant la fin du Mercato, Falaye Sacko est venu s'ajouter à la liste des recrues hivernales de l'ASSE. L'international malien, titulaire lors de la CAN, est prêté sans option d'achat par le Vitoria Guimaraes. Capable d'évoluer à tous les postes de la défense, il proposera surtout une alternative à Yvann Maçon, dans le couloir droit, même s'il a débuté dans l'axe contre Montpellier.