ASSE - Mercato : Ramirez arrive, la L1 tremble déjà !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

L’ASSE a surpris tout son monde en faisant finalement signer une recrue avant la clôture du mercato estival. L’heureux élu se nomme Ignacio Ramirez (24 ans), lui qui vient poser ses valises en provenance du Liverpool Montevideo.

Cette nouvelle pourrait donner du baume au cœur à tous les supporters des Verts, qui ne s’attendaient pas à apprendre la signature d’une recrue. Et encore moins d’un goleador accompagné d’une telle réputation. Ramirez, en plus d’être décrit comme un tueur à sang froid dans la zone de vérité, serait en effet le prototype du joueur qui pèse sur les défenses en leur faisant très mal.

« Son jeu en pivot est exceptionnel car il utilise son corps pour protéger le ballon et délivrer des passes tout en ayant la capacité de lancer des partenaires faisant des courses derrière lui, fait savoir le site Left Back Football. Ramirez constituera une menace pour les défenseurs de L1 car il sait se créer des espaces et des opportunités de tir. Son physique l'aidera à mieux se préparer aux affrontements exténuants qui l'attendent contre les défenseurs de L1. Il sait aussi gagner des duels aériens et provoquer des fautes. Il peut être une nuisance pour les défenseurs adverses car il est doué pour jouer de l'épaule. Il fera de l’ASSE une équipe plus entreprenante, à surveiller. »

