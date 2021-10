ASSE – Mercato : Ramirez, c'est quoi le problème ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Claude Puel avait demandé un défenseur central et un attaquant cet été. Il n'a eu que l'attaquant, avec l'arrivée lors des dernières heures du Mercato d'Ignacio Ramirez, prêté par Liverpool FC Montevideo. Mais depuis une première titularisation contre Bordeaux (1-2) où il avait été sevré de ballons, l'Uruguayen joue très peu. Entré en jeu à dix minutes de la fin contre Nice (0-3), il est resté sur le banc hier contre Lyon (1-1), alors que son équipe était menée. Tour à tour, Claude Puel a lancé Gourna, Hamouma, Aouchiche et Krasso. Mais pas son nouveau n°9.

« Je me sens très bien »

Pourtant, dans Le Progrès, Ignacio Ramirez avait évoqué son adaptation et son (faible) temps de jeu en affirmant qu'il se sentait très bien physiquement... « Il y a un changement de pays, d’équipe, de partenaires, avait confié l'Uruguayen. Cela faisait quatre ans que je jouais avec les mêmes joueurs. Là, il faut que je fasse des efforts, que je m’adapte. Je sais que je dois m’améliorer, faire encore un peu plus pour pouvoir débuter les matchs. C’est un défi important. Physiquement, je me sens très bien. Mentalement, aussi. Je suis prêt. » Un sentiment que ne partage peut-être pas tout à fait son entraîneur, à la lecture de ses choix...