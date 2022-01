ASSE - Mercato : Ramirez quitte les Verts (officiel)

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Nous vous l'avons annoncé ce mardi midi, c'est désormais officiel ! Ignacio Ramirez, arrivé l'été dernier à l'AS Saint-Étienne en provenance du Liverpool Fùtbol Club sous la forme d'un prêt d'une saison, quitte le club du Forez.

"L’AS Saint-Étienne, le Liverpool Fùtbol Club (Uruguay) et Ignacio Ramirez ont trouvé un accord pour le retour de prêt anticipé de l’attaquant, à compter de ce jour. Arrivé dans le Forez l’été dernier, l’Uruguayen de 24 ans a disputé six rencontres sous le maillot Vert. L’ASSE remercie Ignacio Ramirez pour son professionnalisme et lui souhaite tout le meilleur pour la suite de sa carrière", peut-on lire sur le communiqué du club stéphanois.

ℹ️ L’#ASSE, @LiverpoolFC1915 et 𝗜𝗴𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼 𝗥𝗮𝗺𝗶𝗿𝗲𝘇 ont trouvé un accord pour le retour de prêt anticipé de l’attaquant.



L’AS Saint-Étienne remercie @colo_ramirez pour son professionnalisme et lui souhaite tout le meilleur pour la suite de sa carrière. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 18, 2022