ASSE - Mercato : rebondissement dans le dossier Van den Kerkhof !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

La vérité du jour n'est donc pas celle du lendemain. Hier, comme vous le savez, nous relations en effet les certitudes du bien informé Mohamed Toubache Ter qui assurait que l'ASSE n'avait formulé aucune offre au joueur du SC Bastia, Kevin Van den Kerkhof. Plutôt logique quand on sait que les dirigeants stéphanois n'ont que peu de moyens et que le Sporting demandera au minimum 3 ou 4 millions d'euros dans le dossier.

"Il y a de l'intérêt"

Hier, toutefois, au cours d'un live sur Instagram (100% Farid and co), l'Algérien n'a en rien balayé la rumeur. Bien au contraire. Et sans que l'on sache si il parlait précisément des Verts. "Oui il y a de l’intérêt mais je ne peux pas vraiment en dire plus par rapport à ça."

Reste que d'éventuelles négociations entre les deux clubs ne s'annoncent pas simples...

🔄 Kevin Van den Kerkhof confirme un intérêt de l'ASSE :



🎙️ « Je vois tout ça aussi. (...) Oui il y a de l’intérêt mais je ne peux pas vraiment en dire plus par rapport à ça. 🤔



(...) Il faut le prendre positivement. (...) Je reste focus sur le terrain et c'est ce qui va… pic.twitter.com/zF3HdeTyVw — Actu Sainté (@actusainte) August 25, 2023

Podcast Men's Up Life