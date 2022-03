ASSE - Mercato : un retour de Rémy Cabella fait débat chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : Pascal Dupraz a-t-il un avenir à Sainté ?

Ce serait un très bon coup

« Cabella de retour à l'ASSE, je signe tout de suite, et je ne pense pas être le seul ! Le milieu de terrain jouit d'une bonne cote dans le Forez, son retour à Geoffroy-Guichard contre Metz l'avait confirmé avec une séance de dédicaces qui avait rempli la Boutique des Verts. Certes, Rémy n'a plus joué depuis novembre dernier, mais je ne pense pas qu'il lui faudrait beaucoup de temps pour remettre la machine en route. En plus, il y aura une coupure internationale après Troyes, avant deux derniers mois de compétition. Cela tombe très bien. Un Cabella serait une grosse valeur ajoutée dans l'opération maintien, et on sait qu'il aime ce club, ce maillot. Ses qualités, on les connait, on sait le vide qu'il a laissé il y a bientôt trois ans quand il avait été transféré à Krasnodar. En plus, il connait bien la maison, Wahbi Khazri et Loïc Perrin en particulier, et on sait ce qu'il apporte dans un vestiaire, avec sa joie de vivre caractéristique. Dans une équipe qui va perdre la quasi totalité de ses cadres en fin de saison, pouvoir compter sur un joueur de son niveau ne serait pas un luxe. Pour la fin de saison mais aussi pour la prochaine, si l'ASSE doit faire un effort, c'est bien sur lui. Surtout qu'à 32 ans, il est loin d'être fini. »

Laurent HESS

Un bon renfort oui, mais plutôt en fin de saison

« Je comprends assez bien l'embarras de Pascal Dupraz à répondre à la question Cabella en conférence de presse. Alors que les Verts tournent à nouveau, disposent d'un effectif pléthorique et sont focalisés sur l'objectif maintien, le Haut-Savoyard a été lancé sur la venue immédiate de l'un des chouchous du Forez. Impossible de dire non, il est donc allé vers une réponse de Normand, se réfugiant derrière les dirigeants pour ne pas avoir à réclamer ou refuser Cabella.

Si Rémy Cabella est un excellent joueur qui peut, indéniablement, apporter un plus à l'effectif, l'intéressé n'a plus joué depuis le 27 novembre et sort d'une blessure. Pas franchement le genre de préparation pour être au top dans l'immédiat et jouer un rôle décisif sur la course au maintien. Je me range derrière ceux qui – agacés par les cas Gnagnon ou Crivelli - pensent que Sainté n'a pas à être un centre de remise en forme. A court terme, les enjeux sont trop importants.

En revanche, je pense que la venue de Rémy Cabella est une excellente idée pour l'été 2022... une fois que celui qui l'avait remplacé dans l'effectif à son départ (Ryad Boudebouz) aura quitté le club. S'il est prêt à patienter, l'Ajaccien peut représenter à moyen terme une bonne solution pour renforcer l'effectif à moindre frais. »

Alexandre CORBOZ

