ASSE - Mercato : Rivera justifie son départ au Puy

Zapping But! Football Club ASSE : Les verts réussissent-ils leur mercato ?

Lancé dans le grand bain en janvier 2020, Maxence Rivera n'est jamais parvenu à convaincre ses entraîneurs à l'ASSE de lui faire confiance sur la durée. Pas plus Claude Puel que Pascal Dupraz et Laurent Batlles n'ont été convaincus par l'ailier de 20 ans, qui a donc été prêté au Puy le 31 août, soit la veille de la clôture du mercato. Interviewé par Le Progrès, le natif de Vénissieux a justifié ce départ en National par la volonté d'engranger de l'expérience et de revenir plus fort dans le Forez.

« Le coach m’a dit qu’il ne comptait pas sur moi donc j’ai préféré chercher du temps de jeu dans un club inférieur à Saint-Étienne. Ça ne me fait pas peur de montrer ce que je vaux en National. Je suis très content que ce soit au Puy. J’espère avoir le maximum de temps de jeu pour montrer ce que je vaux vraiment. » Depuis ses débuts chez les pros, Rivera a disputé 25 bouts de match sans jamais être décisif...