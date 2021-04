ASSE – Mercato : Romain Hamouma a déjà pris une première décision forte pour cet été !

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du match face à l'AS Monaco

A 33 ans, Romain Hamouma est plus que jamais dans le flou concernant son avenir. En fin de contrat à l'ASSE cet été, l'ancien Caennais – au club depuis neuf ans – n'a pour l'heure pas reçu d'offre écrite des Verts. Pour l'heure, le natif de Lure accorde toujours sa priorité à Saint-Etienne, lui qui a reçu une proposition du Golfe en janvier (offre qu'il a décliné!) et qui est toujours sollicité par d'autres clubs français.

Romain Hamouma ne raccrochera pas cet été

Redevenu agent après son passage à la cellule de recrutement de l'ASSE, David Wantier a repris son œuvre de conseil auprès de Romain Hamouma. L'ancien dirigeant des Verts a donné son avis sur la situation : « C’est un garçon en fin de contrat qui a donné beaucoup à Saint-Etienne et à qui Saint-Etienne a rendu beaucoup en retour. Cela fait neuf saisons à la fin de celle-ci qu’il y sera. C’est quelqu’un qui va atteindre la barre des 300 matchs en Ligue 1, ce n’est pas rien, et qui est le meilleur buteur en activité de l’AS Saint-Etienne sur le 21e siècle ! Il a même dépassé le nombre de buts de Dominique Rocheteau. Lorsqu’on a dit ça, on a résumé la relation entre Romain et Saint-Etienne ».

S'il ne répond pas vraiment à la question concernant l'avenir de son poulain, David Wantier n'a qu'une seule certitude aujourd'hui : Romain Hamouma ne fera pas valoir sa clause de reconversion en 2021-22. « On le voit encore cette saison, il reste un joueur décisif. Il a largement les capacités pour faire d’autres saisons au plus haut-niveau. Il n’est pas question de se reconvertir à la fin de cet exercice. Il sera joueur professionnel la saison prochaine », a-t-il ajouté pour le site evect. A l'ASSE ou ailleurs donc.

