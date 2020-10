ASSE - Mercato : Romeyer a avancé sur deux dossiers majeurs

Acteurs majeurs du bon début de saison de l'AS Saint-Etienne, Romain Hamouma et Arnaud Nordin ont été approchés par leur direction pour prolonger leurs contrats. L'ailier de 33 ans sera en effet libre en juin prochain quand son cadet de 22 ans n'a plus qu'un an et demi alors qu'il suscite l'intérêt de nombreux clubs. Après de premières approches, la direction stéphanoise a pris ces deux dossiers à bras-le-corps, comme le révèle L'Equipe dans son édition du jour.

Les discussions continuent

« L’avenir immédiat des Verts s’inscrit en pointillés. Il en va de même dans la coulisse, où les dirigeants s’activent aussi à la consolider. Mardi, accompagné de Jean-Luc Buisine, son nouveau directeur de la cellule de recrutement, Roland Romeyer, président du directoire de l’ASSE, a reçu à déjeuner les quatre représentants de ses deux attaquants, Romain Hamouma (33 ans) et Arnaud Nordin (22 ans). Au menu : leur prolongation de contrat. »

« Actuel meilleur buteur du club avec 3 buts, Hamouma, libre en fin de saison, avait perdu sa place de titulaire après avoir ouvert ces négociations. Il l’a récupérée depuis, raflant au passage le brassard de capitaine à Jessy Moulin. Quant à Nordin, actuellement blessé à un orteil, il plaît à bon nombre de clubs. L’ASSE veut bétonner le contrat, qui court jusqu’au 30 juin 2022, de l’un de ses plus sûrs actifs. Les discussions avec l’international Espoirs français (4 sélections et 1 but), comme avec Hamouma, continuent. »