ASSE - Mercato : Romeyer dédouané pour le fiasco Mohamed

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

En janvier dernier, l'ASSE avait été à deux doigts de recruter l'attaquant égyptien Mostafa Mohamed. Alors qu'un accord était proche avec le Zamalek, le président du directoire des Verts, Roland Romeyer, avait donné une interview maladroite à la télévision égyptienne dans laquelle il avait promis de donner les noms de certains dirigeants réclamant de l'argent si le deal capotait. Le Zamalek l'avait mal pris et avait préféré envoyer son joueur en prêt à Galatasaray. Romeyer, lui, avait été méchamment critiqué.

Seulement, six mois plus tard, les Girondins de Bordeaux ont également échouer à recruter Mohamed, encore par la faute du Zamalek. Dans une interview, le propriétaire du FCGB, Gérard Lopez, a quasiment dédouané Romeyer : "Pour Mohamed, si on avait été au courant des complexités entre Galatasaray et Zamalek, on ne se serait pas lancé. On a été surpris par ça. Ce qui me fait mal au cœur, c’est pour le joueur : je suis touché et triste. Ce sont les aléas du football, c'est dommage, surtout pour lui. Ça m’a fait de la peine".

