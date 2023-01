ASSE - Mercato : Romeyer ressort le chéquier, trois nouvelles recrues vont signer !

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

L’ASSE est de retour ! Invaincus depuis trois matches, les Verts ont enchaîné hier soir à Niort (1-0) une deuxième victoire d’affilée... ce qui n’était plus arrivé depuis février 2021. « On est très heureux de gagner, même 1-0, ici à Niort, face à un adversaire toujours compliqué à manœuvrer chez lui et sur une pelouse difficile, s’est félicité Laurent Batlles en conférence de presse. On se relance totalement dans la course au maintien. Ces trois points vont permettre de travailler avec plus de sérénité. Le match le plus important, c’est le prochain, face à Sochaux (le 28 janvier). »