ASSE - Mercato : sa prolongation, ses blessures, Hamouma joue franc-jeu

Auteur d'un doublé lors de la 1ère journée contre Lorient (2-0), Romain Hamouma profite d'une préparation pas polluée par les blessures pour montrer qu'à 33 ans, il est toujours au niveau. Une bonne chose car l'ailier, que Claude Puel aligne en pointe depuis deux matches, sera en fin de contrat l'été prochain. S'il bénéficie d'une reconversion à Saint-Etienne, il n'entend pas pour autant raccrocher les crampons en 2021. Il a fait le point sur son avenir et ses blessures dans L'Equipe du jour.

« Les blessures ? Les gens pensent que je m’en fiche alors que c’est moi le plus malheureux. Etre blessé est une souffrance. Il faut revenir, retravailler physiquement, tout ça, alors que je n’y peux rien. Je suis père de famille. Et comme je ne sors pas, je ne peux pas me remettre en question. Je cherche le pourquoi de mes blessures et je n’ai jamais trouvé de réponse. »

Il continue de dire qu'il veut encore jouer, à Sainté ou ailleurs

« Je suis heureux d’avoir une clause de reconversion au club. Mais il ne s’agit pas de ma dernière saison car je me sens super bien. Je ne suis pas à la rue physiquement, j’ai gardé cette capacité à faire des différences et cette envie d’être sur le terrain pour aider mon équipe. J’en suis encore capable, si le club m’en donne la possibilité. On verra dans les semaines qui arrivent si j’ai la chance qu’il me prolonge. Sinon, je serai obligé de partir. Et une fois que je verrai que les autres joueurs vont plus vite que moi, alors j’arrêterai. »